Reggio Calabria | tenta di rubare un quad | arrestato

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Martedì sera a, i Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne di Udine intento aun. Tutto nasce dalla segnalazione di un Carabinieri libero dal servizio che, notando una persona armeggiare furtivamente sul veicolo, ha immediatamente contattato la Centrale Operativa per richiedere l'intervento dei propri colleghi in servizio. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso il 28enne cheva manomettere l'impianto di accensione del mezzo mediante l'utilizzo di appositi strumenti da elettricista. Una volta bloccato e dichiarato in stato d'arresto e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.