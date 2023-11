Regge la tregua a Gaza | dopo oltre un mese liberati i primi 13 ostaggi La lista completa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Si èto pochi minutile 19 il primo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele che, nelle intenzioni, sarà replicato almeno per i prossimi tre giorni fino al rilascio di 50israeliani. Mentre lasembrare sia nella Striscia diche nel nord dello Stato ebraico, lungo la Blue Line con il Libano, i 39 palestinesi previsti dall'intesa - 24 donne e 15 minori - sono stati rilasciati dalle carceri di Ofer, Damon e Megiddo e sono arrivati al checkpoint di Beitunia, in Cisgiordania. In precedenza, 13 israeliani sequestrati da Hamas il 7 ottobre erano stati presi in consegna dalla Croce Rossa a Khan Younis, nel sud di, portati al valico di Rafah, al confine con l'Egitto, e lì presi in consegna dalle autorità israeliane (Idf e Shin Bet) ...