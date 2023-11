Recensione Napoleon | un imperatore potente e fragile

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 novembre 2023), il nuovo film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix è ora disponibile in tutte le sale e in streaming, andiamo ad analizzare l’opera in questae scopriamo se il regista ci sa ancora fare con i film storici TITOLO ORIGINALE:. GENERE: biografico, storico, drammatico, guerra, azione. NAZIONE: Stati Uniti d’America, Regno Unito. REGIA: Ridley Scott. CAST: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Catherine Walker, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham. DURATA: 158 minuti. DISTRIBUTORE: Scott Free Productions. USCITA CINEMA: 23/11/2023. Chiunque abbia mai frequentato la scuola dell’obbligo sa benissimo chi èe Bonaparte, che in questo film diretto da Ridley Scott è interpretato dal talentuoso e magistrale Joaquin Phoenix. Il regista si è messo di nuovo in gioco ...