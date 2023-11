Reazione a Catena | chi sono i campioni | montepremi e parola vincente di oggi venerdì 24 novembre 2023

(Di venerdì 24 novembre 2023) La sfida di24, l’ultimae ladi: ecco qual è la squadra vincitrice. Amatissimo game show in onda tutti i giorni su Rai Uno, “– L’intesa” è uno dei programmi più seguiti in Italia. La trasmissione del Servizio Pubblico, condotta da Marco Liorni e prodotto da Sony Pictures Television Italia, riesce costantemente a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte. Marco Liorni conduce: cosa è successo nella puntata di? – Foto: AnsaCome ormai noto, il quiz è ricominciato, con grande entusiasmo da ...

Starlink: stasera passaggio del trenino di satelliti di Elon Musk visibile in Italia. Come vederli

...crescente numero di satelliti in orbita bassa rende inoltre sempre più attuale il rischio di collisioni catastrofiche tra satelliti che potrebbe portare ad un effetto ditale da ...

Reazione a catena, le Amichette vincono una ricca cifra (nonostante la gaffe già virale) Libero Magazine

Reazione a catena, Marco Liorni si auto-censura. Gli spettatori: «Esagerato». La parola che divide ilmattino.it

Amichette massacrate, "qualcosa di deprecabile": chi le asfalta a Reazione a Catena

Volevano gareggiare con il nome «Michette», che in brianzolo significa panini, per rendere omaggio alla loro terra. Ma poi hanno debuttato in tv come «Amichette». E amiche lo sono… Leggi ...

Ascolti tv di giovedì 23 novembre

La prima puntata della seconda stagione della serie “Un professore” in onda su Rai 1 registra il 19,3% di share e, con 3 milioni 530 mila spettatori, è il programma più visto della prima serata. Sui s ...