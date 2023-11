Real Madrid | Vinicius k o Si pensa ad un ex Inter per gennaio

(Di venerdì 24 novembre 2023) Alla ricerca di un sostituto per l'infortunato, ilha un'idea. Un exe cambio modulo

Il Real Madrid prepara il colpo record Mbappé riducendo le spese dei dipendenti (As)

Real Madrid - emergenza in attacco : ecco il piano per arrivare a Icardi

Real Madrid-Napoli - buone notizie per il tecnico : è tornato ad allenarsi in gruppo

Vinicius Jr infortunato - il Real Madrid corre ai ripari : super colpo in attacco

Camarda, chi è il 15enne bomber predestinato del Milan. 'Meglio di Jovic'

Una prodezza che ad alcuni aveva ricordato quella celebre che siglò Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium di Torino con la maglia delcontro la Juventus tra gli applausi del pubblico ...

Il Real Madrid fa sul serio: lascia l’Inter a metà prezzo CalcioMercato.it

Calcio: Real. Rodrygo vittima di insulti razzisti e in forse per Cadice

L'attaccante brasiliano attaccato sui social dopo la gara contro l'Argentina MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Le polemiche per gli incidenti che si ...

Lindstrom salta Atalanta, Real e Inter: i tempi di recupero

Il trequartista del Napoli, Jesper Lindstrom, non sarà a disposizione di Walter Mazzarri per la trasferta di Bergamo, in programma domani sabato 25 novembre alle 18.