(Di venerdì 24 novembre 2023) Non solo Mauro Icardi ed Erling Haaland, obiettivi di mercato rispettivamente per gennaio e per la prossima estate, ilnon ha perso...

Real Madrid - Vinicius k.o. Si pensa ad un ex Inter per gennaio

Cadiz-Real Madrid (domenica 26 novembre 2023 ore 18 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Blancos in emergenza assoluta

Real Madrid, torna di moda Mbappé

Commenta per primo Non solo Mauro Icardi ed Erling Haaland, obiettivi di mercato rispettivamente per gennaio e per la prossima estate, ilnon ha perso di vista neanche Kylian Mbappé . Lo riporta AS .

Clamoroso sondaggio per l'attacco del Real Madrid AreaNapoli.it

Il Real Madrid fa sul serio: lascia l’Inter a metà prezzo CalcioMercato.it

LaLiga: ostacolo Athletic Bilbao per il Girona

Continua la favola del Girona che ha messo in fila Real Madrid, Barcellona e Atletico e guida la Liga con sicurezza.

Pronostico Cadice-Real Madrid di La Liga, quote scommesse e risultato finale

Pronostico Cadice-Real Madrid di La Liga, quote scommesse e risultato finale. Scopri dove vederla in TV e le probabili formazioni.