Real Madrid | si ferma anche Rodrygo Potrebbe saltare la partita contro il Napoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) La piaga di infortuni che affligge ilcontinua ancora. L’ultimo ad unirsi alla lista degli infortunati è. Il quotidiano Diario As riporta che il giovane attaccante brasiliano è rientrato dolorante dallal’Argentina. L’attaccante brasiliano ha giocato l’intera. E’ atterrato aall’alba, e dopo aver riposato per alcune ore, si è recato a Valdebebas. Non si è allenato con i compagni perché aveva il ginocchio gonfio a causa di un colpo. Sono stati subito effettuati degli accertamenti e ce ne saranno altrioggi. La società confida che non si tratti nulla di grave e che il giocatore possa rendersi disponibile nelle prossime settimane che saranno decisive sia in ottica campionato che Champions League. ...

Real Madrid-Napoli - buone notizie per il tecnico : è tornato ad allenarsi in gruppo

Vinicius Jr infortunato - il Real Madrid corre ai ripari : super colpo in attacco

Real Madrid - Vinicius k.o. Si pensa ad un ex Inter per gennaio

Verso Real Madrid-Napoli - ancora guai per Ancelotti : si ferma un altro attaccante

Cadiz-Real Madrid (domenica 26 novembre 2023 ore 18 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Blancos in emergenza assoluta

Real, emergenza totale col Napoli Ko un altro big di Ancelotti

Ilè in piena emergenza in attacco per le prossime partite. Dopo gli infortuni di Camavinga e Vinicius jr e considerando l'assenza prolungata di Guler, si aggiunge all'elenco di indisponibili ...

Clamoroso sondaggio per l'attacco del Real Madrid AreaNapoli.it

Il Real Madrid fa sul serio: lascia l’Inter a metà prezzo CalcioMercato.it

Catanzaro, Situm: "Cosenza A 18 anni ho affrontato il Real Madrid, da allora non temo nessuno"

«A 18 anni con la maglia della Dinamo Zagabria ho affrontato una squadra fortissima composta da giocatori come Benzema, Casillas, Sergio Ramos,.

Isco in Serie A, addio gratis: il Betis trema

Come detto, Isco si è legato al Betis Siviglia per un anno, con rinnovo automatico al raggiungimento di una serie di obiettivi. Ma l’interesse dell’Inter potrebbe cambiare le carte in tavola, con l’ex ...