Rdc | Inps | fruizione terminerà il 31 12 | stop a domande il 30 novembre

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - L'ricorda che ladel Reddito di Cittadinanzail 31 dicembre 2023, come previsto dalla normativa. Non potranno essere acquisite nuovedi Reddito di Cittadinanza oltre la data del 30, dal momento che il termine di erogazione del beneficio è il mese successivo a quello della richiesta.

Caridi (Inps) : "Per 740mila nuclei ex percettori Rdc da gennaio accesso a piattaforma Siisl"

Reddito di cittadinanza: stop alle domande dal 30 novembre 2023

L'ha fissato, pertanto, la data di scadenza per l'invio delle nuove domande al 30 novembre , precisando anche che la cartaresterà attiva nei primi mesi del 2024 per consentire l' utilizzo ...

Dal 30 novembre 2023 non sarà più possibile presentare domanda per il reddito di cittadinanza. La fruizione terminerà per tutti il 31 dicembre. In scadenza anche il termine per la comunicazione di pre ...