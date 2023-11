Razzo dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas Prima della tregua distrutto un lungo tunnel sotto all’ospedale di Gaza

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 24 novembre 2023) Latranella Striscia diè entrata in vigore e dovrebbe portare al rilascio di 13 ostaggi israeliani nel pomeriggio. E’ previsto che ililduri 4 giorni. Nel pomeriggio è attesa la liberazione di 13 ostaggi israeliani, per lo più donne e bambini. In seguito torneranno in libertà anche una trentina di donne e di minorenni palestinesi detenuti in...