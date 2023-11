Rapunzel | il 24 novembre 2010 usciva nelle sale il 50° Classico Disney

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il 24di tredici anni fa, nei cinema americani faceva capolino la bionda chioma di. Liberamente ispirato alla fiaba Raperonzolo, pubblicata dai Fratelli Grimm, il lungometraggio è il 50°. Un bel traguardo per lo studio di animazione statunitense. Chiamato Tangled nella versione originale, in riferimento ai folti capelli della ragazza, ma anche ai rapporti intricati presenti nella vicenda, il film è al 7° posto per incassi, nonché il più costoso nella storia della WaltAnimation Studios. La trasposizione cinematografica del mito tedesco era in programma sin dagli anni ’50, ma il progetto era stato abbandonato in seguito al flop de La bella addormentata nel bosco. Il racconto originale, infatti, era stato ritenuto troppo simile alle vicende narrate da Perrault. ...