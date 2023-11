Rapporto Tottenham Hotspur | fissata la data del RITORNO di Harry Kane | con la stella del Bayern Monaco in grado di attivare la clausola

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 novembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il capocannoniere delpotrebbe tornare al club grazie ad unanel suo contratto con il. Il capitano dell’Inghilterra ha lasciato il nord di Londra dopo 19 anni quest’estate per trasferirsi in Baviera e vincere trofei – ed è stato un grande successo. Con 21 gol nelle sue prime 16 apparizioni,sta prosperando sotto Thomas Tuchel. Ilsi è comportato bene in questa stagione, guidando la Premier League fino a poco tempo fa, con Ange Postecoglou che ha ricostruito la squadra senza un numero 9 comein squadra. Ma nonostante entrambe le squadre siano in ottima forma in questa stagione, è sempre stato ...