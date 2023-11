Rai | Radiotelevisione Italiana o Agenzia Immobiliare?

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 24 novembre 2023) Disastro Rai: vende le sedi, ma dopo le dovrà riaffittare Il Fatto Quotidiano, di Gianluca Roselli, pag. 24 Parte il piano di vendita degli immobili Rai, col Cda che ieri ha dato il via libera, con il voto a favore di tutti i componenti tranne l’astensione di Francesca Bria (Pd) e la non partecipazione di Igor De Biasio (Lega) per possibile conflitto d’interessi (è amministratore delegato di Arexpo e presidente di Terna). Un’operazione che consentirà di fare rags», visto il periodo di vacche magre, con l’indebitamento che aumenta sempre più, e a fine anno potrebbe addirittura superare i 600 milioni, e la riduzione del canone da 90 a 70 euro in bolletta, con un recupero di risorse dalla fiscalità generale ancora tutto da quantificare. Quindi il pianodeciso nel 2022 cade a fagiolo per recuperare risorse. A partire dal 2026 saranno 17 gli immobili messi in ...