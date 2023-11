“Ragazze | è venuto a letto da me…” Perla e Mirko | cosa è successo in camera al Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023)Brunetti eVatiero, la convivenza forzata nella Casa sta facendo letteralmente impazzire il pubblico del. Da quando lei è diventata una nuova concorrente, i fan dei ‘Perletti’ fanno il tifo per il ritorno di fiamma e a giudicare dai nuovi sviluppi potrebbero non avere torto. Avevamo lasciato la ex coppia di Temptation Island a un confronto intenso in giardino. Tra le lacrime (di) si sono detti di tutto, dai loro errori nella storia alle sensazioni che provano oggi l’uno per l’altra, come abbiamo raccontato qui sotto. Insomma, giorno dopo giorno sono sempre più vicini. E forse mai come ora, dopo un “risveglio romantico” cheha raccontato a Letizia Petris e Angelica Baraldi entrando nel dettaglio suè ...