Ragazza 21 enne ha perso la vita in un incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano. 14Km di coda verso Napoli. Uscita consigliata Anagni

Napoli - rissa tra ragazzi in centro : accoltellato un 17enne - è in prognosi riservata. La madre : «Aggredito perché parlava con una ragazza»

Femminicidio di Giulia Cecchettin, la strategia difensiva dell'assassino prima dell'interrogatorio: ecco cosa potrebbe succedere

Due giorni in carcere per Filippo Turetta, il 21accusato del femminicidio di Giulia Cecchettin. Dovrà affrontare per la prima volta, nel ... il telefonino sparito della, il libro per ...

È giallo sulla scomparsa della 20 enne Kimberly Bonvissuto, il ... la VOCE del TRENTINO

Sora: senza patente e contromano davanti alla caserma dei Carabinieri, 18enne nei guai

I Carabinieri, scesi dalla gazzella e fatto accostare il veicolo, si sono avvicinati al conducente per capire come mai avesse percorso la strada in senso vietato, e alla guida della Fiat Panda che ...

Catanzaro, 23enne accoltella il padre e lo uccide: il giovane aveva problemi psichici

Dramma familiare a Botricello, in provincia di Catanzaro. Un ragazzo di 23 anni, Alessio Cosco, ha ucciso a coltellate il padre Francesco di 52 anni. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.