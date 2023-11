Rafaela Pimenta vince il premio IAFA come migliore agente 2023

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Premiata a Romadall’associazione dei procuratori sportivi italianidelè la manager dell’anno per la, l’associazione degli agenti sportivi italiani, associazione di cui è anche presidente onoraria. Braccio destro ed erede di Mino Raiola, l’italo-brasiliana ha ricevuto ildurante la seduta mattutina del consiglio direttivo dell’associazione, durante la quale si è anche deliberato per la partnership con l’Università di Salerno per la formazione e l’aggiornamento professionale e con la piattaforma Wyscout. Nella sessione pomeridiana si sono susseguiti molti relatori di alto profilo che hanno analizzato le criticità del ...