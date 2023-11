Raf | la moglie Gabriella Labate e la malattia rara | “Dall’utero fino al cuore | ecco come l’ho scoperto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Innamorata della danza fin da bambina, poi showgirl, coreografa, attrice, nota ai più per il “Bagaglino”. Lei è, romana, classe 1964. Da 35 anni anni è legata a Raf, il noto cantautore con cui è convolata a nozze nel 1996. Dal loro amore sono anche nati due figli. Insieme hanno affrontato momenti di gioia ma anche altri di dolore.quando ha dovuto affrontare una. Lo ha raccontato lei stessa, nel romanzo “Nudi”. Il libro –riportato dall’Ansa – edito per la prima volta con il titolo La gonna bruciata, torna alla luce adesso in una nuova edizione per il marchio Love di Compagnia editoriale Aliberti ed è incorniciato da tre scritti inediti: un lungo racconto di vita e due lettere, una indirizzata ai figli Bianca e Samuele e una a suo marito ...