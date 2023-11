Questa rivoluzionaria pompa di calore non utilizza alcun gas refrigerante e potrebbe cambiare tutto

Israele ha iniziato a perdere la guerra un anno fa: ecco i responsabili

È la certezza direaltà che crea le condizioni della sua sopravvivenza. Questo essere vivi, ... può usare i mezzi che vuole, poiché si proclama forza. Sa che questo è un incubo di ...

Questa rivoluzionaria pompa di calore non utilizza alcun gas ... DDay.it

MTM Teatro Leonardo Milano: 'Ev' di Jo Clifford - Una riscrittura ... - Web Lombardia

25 Novembre, Schlein in piazza a Roma: "Fermiamo questa mattanza ma la repressione non basta"

Oggi, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Italia intera da Nord a Sud si mobilita e scende in piazza. Uomini e donne insieme per seguire il simbolo del fiocco rosso e dire no all ...

Violenza sulle donne, Elena Cecchettin scrive una lettera: Turetta in carcere a Verona

Il killer di Giulia Cecchettin è stato sottoposto a controlli psichiatrici nel carcere di Verona. Elena Cecchettin si sfoga in una lettera contro il patriarcato "Un individuo non educato al consenso e ...