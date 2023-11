(Di venerdì 24 novembre 2023) Ricercatori dell'Istituto di Scienza e Tecnologia del Lussemburgo hanno sviluppato un prototipo didiche sfrutta l'effetto elettrocalorico di un particolare materiale ceramico per eliminare il classico ciclo di compressione e condensazione di un gas....

Questa rivoluzionaria pompa di calore non utilizza alcun gas refrigerante e potrebbe cambiare tutto

Il futuro incerto dei mini - reattori nucleari

...gli entusiasmi " e i finanziamenti " per una nuova tecnologia potenzialmente. Come ... La spinta europea al nucleare è guidata dalla Francia, che sfruttafonte per generare i due ...

Questa rivoluzionaria pompa di calore non utilizza alcun gas ... DDay.it

"Una rivoluzione culturale. Questa la strada maestra" LA NAZIONE

Quando Calvino scrisse sul «Male» (poi venne l’Immobilismo molisano)

(Alias) Angelo Pasquini ricorda i classici falsi e la vera anticipazione di un capitolo dello scrittore sul «Male». Di Alessandra Vanzi ...

ONE PIECE: perché Dragon non ha mai agito in favore dei suoi compagni più stretti

Monkey D. Dragon è il leader dell'Armata rivoluzionaria, ma il suo comportamento non ha convinto numerosi lettori. Scopriamo il perché.