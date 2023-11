Quegli uomini di sinistra che vogliono spiegare al premier donna come difender le donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Maurizio Maggiani, scrittore e saggista vincitore di vari premi e non tacciabile di avere simpatie per la destra, ha scritto ieri su La Stampa un bel racconto sull'irrimediabile perdita di potere degli. Qualcosa che, ovviamente, ai maschi non va giù perché determina la fine del patriarcato e il suo auto-dissolversi che, spesso, può sfociare perfino in atti di violenza. In sintesi, più che fare attenzione al maschio che abusa del proprio potere, a preoccupare è il maschio che perde potere. Figurarsi se poi a diventare più potente è una, com'è noto nella cultura patriarcale considerata inferiore. Ciò che accade in questi giorni di dibattito attorno al cadavere ancora caldo della giovane Giulia Cecchettin è il volere cercare delle responsabilità e delle colpe della politica di oggi dando a Giorgia Meloni e al suo governo delle patenti di ...