Putin ritirerà mai le truppe dall’Ucraina? La parola all’esperto

Leggi su notizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nei giorni scorsi al G20 il presidente della Federazione russa Vladimirha partecipato per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina a un incontro con i leader delle principali economie internazionali. Durante il suo discorso ha dichiarato che va messo un punto alla tragedia in Ucraina. Analizzando le sue parole però, non si legge la volontà di ritirare le. L’intenzione dial contrario, è sfruttare l’impegno dell’Occidente anche sul fronte Israele-Hamas e il conseguente indebolimento di Kiev per la diminuzione degli aiuti militari. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Claudio Bertolotti, ricercatore dell’Ispi. (Ansa Foto) – notizie.comAl G20ha dichiarato: “Mettiamo fine alla tragedia in Ucraina”. Le sue condizioni sono cambiate o restano sempre le stesse?“Le condizioni di ...