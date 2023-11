PS5 e Final Fantasy XVI scontati di 150€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 24 novembre 2023) PS5 in bundle conXVI in offerta con lo sconto del 24% pariin meno per il Black Friday 2023.anche giochi per PS5, alcuni dei migliori titoli sviluppati per la console Sony di quinta generazione. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Risparmiare sui regali di Natale con il Black Friday 2023 Black Friday: PS5 eXVI, sconto diPS5 è ancora molto richiesta anche se ormai Sony ha risolto i problemi legati alla disponibilità e puoi acquistarla su Amazon con uno sconto di...