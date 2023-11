“Provocano mal di testa | vertigini | problemi respiratori” | attenti al colore dello smalto | potrebbe rivelarsi tossico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Rosso vermiglio per uno stile classico, blu petrolio per farsi notare, giallo acido per stupire: gli smalti per unghie, in ogni variante di consistenza e, piacciono sempre di più. Dietro però una passata di, ci può essere uno velo di tossicità. Presente in molti smalti c’è ad esempio il Triclosan, un antisettico largamente impiegato in cosmetica che detiene tristemente un triplo effetto nocivo: è un ingrediente assimilabile a una diossina cancerogena, un portatore di fenomeni di antibiotico resistenza e persino un potenziale perturbatore del sistema endocrino, tanto che dal 2016 è stato bandito negli Stati Uniti dalla “Food and drug administration”, l’ente governativo per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. In Italia e in Europa? È facile trovarlo; ne è solo disciplinata la concentrazione allo 0,3% nei cosmetici e ...