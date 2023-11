Provincia di Benevento | fondi per opere stradali ed edilizia scolastica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladiNino Lombardi ha approvato, su proposta del Dirigente alle Infrastrutture Angelo Carmine Giordano, i seguenti atti deliberativi relativi a: -lavori di consolidamento del tratto stradale compreso tra il bivio Borreca – Caputi – Pannarano sulla Stradale n. 11 “Pannarano – Pietrastornina”. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo – esecutivo per l’ importo di € 750.000,00. -risanamento di un movimento franoso Stradale n. 78 in territorio di San Lorenzello. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo per l’importo complessivo di €.500.000,00. -approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo relativo all’intervento sulla Stradale n. 110 Sannitica per la realizzazione di una ...