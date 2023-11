Protesta contro Macron a Parigi | chi lo contesta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Aè andata in scena ladi alcune femministi alla vigilia della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Alcune attiviste, di gruppi come Avaaz e la European Women Lobby, si sono radunate nei pressi della Tour Eiffel con lo scotch sulla bocca e con maschere raffiguranti il presidente franceseche esortano a sostenere un progetto di legge che aggiunge il consenso come elemento centrale alla definizione legale di stupro o violenza sessuale. "Quello che vogliamo dire è che bisogna cambiare il modo di pensare, è solo quando dici 'sì' - e devi dire sì in un modo davvero entusiasta e libero - che tutto va bene," ha detto una delle attiviste.