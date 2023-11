Prima Pagina IN Edicola | Lautaro Martinez | sul rinnovo parla l’agente

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 novembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Se domenica batte l’Inter, Allegri riporta la Juventus in testa dopo 40 mesi. Max, l’incrocio che vale il sorpasso. Semplicità e creatività dietro a una partenza in campionato che ha stravolto ogni pronostico: 90? per un’occasione insperata. Spalletti sicuro: «Napoli ancora da scudetto. Lotterà con Inter, Juventus e Milan» TUTTOSPORT Camano: «Con l’Inter ottimi rapporti, stiamo discutendo. L’offerta araba? Non ha voluto nemmeno sentirla. Il? ...