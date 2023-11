Prezzo della benzina in calo | è il più basso del 2023 | ecco quanto costa

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 novembre– Un respiro di sollievo per gli automobilisti italiani: ile del diesel è ancora inoggi, 24 novembrecon la verde che raggiunge il minimo storico per l’anno in corso. Lo rileva il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che quotidianamente determina ilmedio dei carburanti lungo la rete stradale e autostradale italiana. Venendo al dettagliorete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 23 novembre, ilmedio praticatoin modalità self è 1,814 euro/litro (1,816 la rilevazione precedente), con le compagnie tra ...