Prezzi della benzina ai minimi del 2023 Ma i cartelloni voluti dal ministro Urso non c’entrano nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il prezzotocca oggi il valore più basso del. Una buona notizia per gli automobilisti e per tutti, visto che il costo di trasporti ed energie su ripercuote prima o poi sul prezzo di qualsiasi bene. Le ultime rilevazioni indicano unaself service che viene venduta in media a 1,813 euro al litro mentre il gasolio si colloca a 1,793 euro, con ribassi di qualche millesimo rispetto a ieri. “Lasu strada è a 1,81 euro al litro, il dato più basso dell’anno. I margini delle società petrolifere si sono ridotti di 9 centesimi rispetto a un anno fa. L’efficacia dell’esposizione deimedi la dimostrano i risultati”, esulta ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfoche aggiunge “Per questo abbiamo fatto ...