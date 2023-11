Post sulla guerra in Medio Oriente | calciatore del Nizza finirà sotto processo

Leggi su agi

(Di venerdì 24 novembre 2023) AGI - Sarà processato per incitamento all'odio religioso, il prossimo 18 dicembre, ilYoucef Atal, 27enne difensore della nazionale algerina e del, arrestato ieri per materialeato online in relazione al conflitto tra Israele e Hamas. Lo hanno fatto sapere fonti giudiziarie francesi. Dopo un giorno trascorso in custodia dalla polizia, Atal è stato rilasciato. In attesa dell'udienza, l'algerino è statosorveglianza giudiziaria, soggetto a una cauzione di 80.000 euro e al divieto di lasciare il territorio francese, tranne che per motivi legati alla sua attività sportiva. Il 27enne aveva rapidamente rimosso il materialeato, in particolare la condivisione sul suo account Instagram del discorso incendiario di un imam che esortava a far vivere "un ...