Portogruaro | picchiata e quasi accoltellata dal marito per aver difeso Giulia Cecchettin

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lunedì 20 novembre 2023 a, in provincia di Venezia, una donna è stata aggredita dalperrisposto a un commento inappropriato dell’uomo su, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Quella sera, infatti, l’uomo avrebbe commentato un servizio del telegiornale sulla vicenda con un: “Chissà che cosa aveva combinato”, insinuando in questo modo un qualche tipo di responsabilità o colpa diper l’accaduto. Commento al quale la moglie avrebbe replicato: “Ma che cosa stai dicendo? Parli da criminale”. Risposta che ilnon ha tollerato, scagliandosi sulla moglie e colpendola con un pugno alla pancia, seguito poi da un colpo di coltello, che però non è penetrato grazie al maglione che lei indossava in quel ...