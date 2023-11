Portogruaro | offende Giulia Cecchettin e la moglie la difende | lui l' accoltella in casa

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 24 novembre 2023) A(Venezia), una donna è stata aggredita dal marito dopo aver risposto a un commento inappropriato dell’uomo sul femminicidio di. Il consorte, già denunciato per precedenti violenze, le avrebbe prima dato un pugno e poi l’avrebbe ferita con un coltello. È successo nella serata di lunedì 20 novembre, come riporta Il Gazzettino. L’uomo dopo aver visto un servizio del telegiornale sulla 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, avrebbe commentato: "Chissà che cosa aveva combinato", riferendosi alla ragazza. Lalo avrebbe quindi rimproverato: "Ma che cosa stai dicendo? Parli da criminale". L’uomo avrebbe reagito colpendola con un pugno all’addome e dopo avrebbe preso in mano un coltello e l'avrebbe nuovamente colpita.