Pnrr | via libera Ue alle modifiche dell’Italia | riprogrammati 21 | 4 miliardi di spese Ecco le nuove riforme e investimenti

(Di venerdì 24 novembre 2023) La Commissione europea ha valutato positivamente il piano di ripresa e resilienza modificato proposto dall’Italia in agosto, che include il nuovo capitolo RePowerEU. Il piano ha ora un valore di 194,4di euro (122,6di euro in prestiti e 71,8di euro in sovvenzioni), poco meno di 3in più della precedente versione, e prevede 66, sette in più rispetto al piano originale, e 150. La riprogrammazione complessiva vale 21,4di euro, di cui 2,8di risorse aggiuntive, 11,5da risorse assegnate a misure in ritardo o inammissibili che sono state rifinanziate in altri programmi, 9da rimodulazioni all’interno del Piano per economie ...