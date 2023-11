Pnrr | via libera Ue alle modifiche dell’Italia | più riforme e più fondi per transizione e digitalizzazione L’Antitrust | “Non ce la facciamo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) La Commissione europea ha valutato positivamente il piano di ripresa e resilienza modificato, che include il nuovo capitolo RePowerEU. Il pianoha ora un valore di 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni), ovvero 3 miliardi in più della precedente versione. Il piano prevede ora 66, sette in più rispetto al piano originale, e 150 investimenti. “Queste misure mirano a rafforzare lechiave in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Una serie di investimenti nuovi o potenziati mira a promuovere la competitività e la resilienza, nonché a promuovere laverde e digitale. Questi investimenti riguardano settori come le energie ...