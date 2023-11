Pnrr | sì della Ue alla revisione Meloni | “Altri 21 miliardi per lo sviluppo” | Fitto | “Prova eccellente”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Il governo mette a disposizionecrescita economica italiana21di euro. In pratica una seconda manovra economica. In gran parte destinata allocompetitività del tessuto produttivo italiano”. Così Giorgia, soddisfatta del via libera di Bruxellesdelchiesta dall’Italia. Le sue prime riflessioni arrivano durante l’incontro a Palazzo Chigi con le parti datoriali. “Abbiamo lavorato a una legge di Bilancio consapevoli che parallelamente stavamo trattando con la Commissione europea ladel“, avrebbe detto il premier. “Da sempre il nostro ragionamento è stato quello di considerarli entrambi. Come due parti di un’unica strategica ...