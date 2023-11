Pnrr Italia | via libera Ue a piano modificato

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Viadalla Commissione Europea aldell', che comprende un capitolo RePowerEu. Ilvale ora 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di euro di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e copre 66 riforme, sette in più rispetto aloriginale, e 150 investimenti. Il capitolo RePowerEu dell'consiste in cinque nuove riforme, cinque investimenti potenziati, basati su misure esistenti e 12 nuovi investimenti per realizzare l'obiettivo del, che è rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030. Le misure, spiega la Commissione, si concentrano sul rafforzamento della trasmissione della distribuzione di energia elettrica, sulla sicurezza energetica e sull'accelerazione ...