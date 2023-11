Pitture e vernici San Marco | prodotti di elevata qualità per dare nuova vita e colore alle proprie pareti

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Milano, 24 novembre 2023. Attivo nel settore da più di 80 anni e parte del rinomato SanGroup, Sanè un brand che produce e distribuiscedi, concepiti per fornire una risposta precisarichieste di clienti italiani ed esteri. Il marchio è riuscito a diventare un importante punto di riferimento nel settore, in grado di commercializzare iin tutto il territorio nazionale e internazionale grazie ad una rete di rivenditori specializzati. Con professionalità, dedizione ed intraprendenza, Sanlavora ogni giorno per posizionarsi come prima realtà industriale in Italia nell’ambito dei sistemianti per l’edilizia professionale. ...