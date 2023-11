Pistorius ottiene la libertà condizionata 10 anni dopo aver ucciso la fidanzata

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’ex atleta paralimpico sudafricano Oscar, che è stato condannato per l’omicidio della suaReeva Steenkamp nel 2013, ha ottenuto la, che sarà effettiva dal 5 gennaio. Inizialmente incarcerato nel 2014 per omicidio colposo, la sua condanna è stata successivamente convertita in omicidio dal Tribunale Supremo di Appello nel 2015. La sua pena è stata poi aumentata a 13e cinque mesi nel 2017. Il 31 marzo 2023, la sua domanda diè stata inizialmente respinta perché non aveva ancora scontato la metà della pena. Tuttavia, documenti recenti hanno rivelato un errore nel calcolo della data di inizio della sua pena, stabilendo cheera effettivamente idoneo per la ...