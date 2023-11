Pioli | «Io in bilico? Del domani non c’è certezza Penso alla partita con la Fiorentina»

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza per presentare la sfida di sabato sera a San Siro contro lain cui dovrà inventarsi un attacco tutto nuovo e Camarda potrebbe essere una soluzione «Il talento non ha età e lui ha talento. Il destino ti crea certe occasioni. È felice di essere con noi e pronto a darci una mano se ci sarà già occasione». La conferenza diQuesta è ladi Astori «Questa è ladi Davide: è cresciuto qui per poi diventare capitano dellaci sarà una iniziativa importante, organizzata dFondazione Milan: se dtragedia di Davide si può trarre qualcosa di positivo e fare del bene è molto buono, ci rende tutti molto partecipi» Come state? «Ora ...

"Non so cosa accadrà". Pioli già in bilico? Chi spunta a Milanello

Milan - Pioli in bilico? Le quote dei bookies crollano dopo il derby!

Probabili formazioni Serie A della 13giornata: le news dai campi

...potrebbe scegliere Pobega come mezzala da schierare dal primo minuto. Alle porte c'è un ... anche Palladino deve fare il punto su qualche situazione inin vista della trasferta di Cagliari.

Ambrosini: “Sabato è un grossa opportunità per Fiorentina e Milan ... Fiorentina.it

Napoli-Milan: Garcia-Pioli da brividi, due panchine in bilico la Repubblica

Anche il Milan è una furia con le nazionali: "Necessario far giocare 3 gare ad Okafor"

Un infortunio che non ci voleva e che scombina i piani di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, importantissima per risalire in classifica. Il Milan affronterà i viola senza lo ...

La Gazzetta dello Sport

Milan-Fiorentina, quote e pronostico:crisi di risultati ed emergenza infortuni per Pioli, ma i rossoneri devono vincere per non perdere il treno scudetto ...