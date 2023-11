Milan, clausola da 80 milioni e colpaccio in Liga

Stefano© LaPresse - Calciomercato.itIl nuovo ciclo con giocatori giovani e di prospettiva ha ... ma la salita sidura. Il trequartista è blindato da un contratto in scadenza 2032 e con ...

Pioli annuncia Camarda: “Può giocare”. Sul futuro… non c’è certezza Pianeta Milan

Milan-Psg, Pulisic o Chukwueze: Pioli annuncia chi gioca MilanLive.it

Atalanta-Napoli, Carrozzieri: “In casa la Dea deve vincere, l’importante sarà fermare Kvara. Mazzarri Farà bene”

Atalanta-Napoli, Carrozzieri, ex difensore che ha giocato con la Dea, è intervenuto in esclusiva a Tag24 per commentare il match delle 18.00 ...

Milan-Fiorentina, vietato sbagliare. Il doppio ex Albertosi: “Pioli deve ritrovare certezze, ma vedo meglio la squadra di Italiano”

Milan-Fiorentina si avvicina, con il doppio ex Enrico Albertosi che a Tag24 ha analizzato il match di domani sera a San Siro.