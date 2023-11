Pioli alla vigilia della Fiorentina | «Servono i fatti | non le parole»

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Mai come in questo momento lea poco.. Come stiamo lo dobbiamo dimostrare domani. Domani dobbiamo dimostrare di aver capito gli errorie di poterli migliorare. Servirà una prestazione di alto livello». Così Stefanoin conferenza stampadi Milan-. Le domande dei media presenti a Milanello si concentrano quasi subito su Francesco Camarda, il 15enne attaccantePrimavera che domani sera farà per la prima volta ingresso in spogliatoio a San Siro con i grandi: «Il talento non ha età – dice– e a Camarda non manca. Il destino a volte ti crea certe occasioni. Dobbiamo essere bravi ad accompagnarlo con grande serenità. È giovane ma ...