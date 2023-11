Pfizer contro la discriminazione di genere

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenzale donne del 25 novembre, i circa 2000 dipendenti didelle sedi di Roma e Milano, degli stabilimenti di Ascoli e Catania, hanno deciso di dimostrare la loro solidarietà alle donne vittime di violenza e di unirsi a coloro che sono impegnati su questo fronte ogni giorno. In preparazione della giornata, i dipendenti si sono dati appuntamento nelle varie sedi indossando un accessorio o un indumento rosso per dipingere simbolicamente insieme (di rosso) una panchina, con l'obiettivo di ricordare le milioni di donne, che ogni anno, nel corso della loro vita, subiscono una qualche forma di violenza fisica o sessuale.“Per noi diquesta giornata è davvero speciale, poichè per la prima volta, abbiamo l'occasione di affrontare ...