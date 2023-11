Petosino | lavori all’acquedotto | chiude per tre mesi la pista ciclabile del Parco dei Colli

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sorisole. Uniacque comunica che “nell’ambito deiin corso per il rifacimento di una condotta adduttrice a servizio della città di Bergamo e dell’hinterland, al fine di assicurare la corretta e sicura cantierizzazione dei”, ilRegionale deiha autorizzato la chiusura del tratto diciclo-pedonale interessato dai. La chiusura riguarda il tratto diciclo-pedonale di(zona centrale Enel) e il tratto nelle immediate adiacenze, a sud del torrente Quisa, in territorio di Bergamo, località via Strada al Mulino. “Il periodo di chiusura del percorso ciclo-pedonale avrà inizio il 27 novembre – fa sapere Uniacque – con termine previsto il 29 febbraio 2024”.