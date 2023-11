Perseguitata dall’ex per 8 anni | lei lo denuncia per sette volte

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) . Ecco la storia di una donna di Torino Dopo tre mesi di legame sentimentale una donna di Torino ha deciso di troncare la relazione malata con un uomo, ma questi per i successivi ottol’ha. La storia, riportata da Leggo.it e laRepubblica.it, racconta la difficile condizione di una donna intrappolata in una relazione pericolosa. Secondo il racconto della donna, il suo ex era arrivato a controllare ogni suo spostamento attraverso un’app, le inviava fino a 100 messaggi al giorno, in molti casi riceveva anche insulti, soprattutto se lui riteneva che lei non si comportasse nel giusto modo. L’atteggiamento dell’uomo si è poi fatto più aggressivo con minacce di morte e comportamenti pericolosi: «La tua fine è quasi vicina. Fai attenzione in questi giorni», le avrebbe detto. In un episodio, l’uomo ha distrutto la bici della donna con una ...