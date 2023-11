Perseguita l’ex moglie e brucia la casa di sua nonna per vendetta Arrestato 30enne

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pubblicato il 24 Novembre, 2023 La Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito di attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Sant’Alfio a carico di undi Giarre, indagato per i reati di atti persecutori e incendio, ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dal medesimo Comando. Le indagini coordinate dal pool di magistrati specializzati nelle indagini per i reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte continue condotte vessatorie che sarebbero state poste in essere dall’uomo nei confronti della, una 27enne del posto. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri in seguito ad una prima denuncia sporta quest’estate ...