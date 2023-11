Perla Vatiero confessioni notturne su Mirko al GF | cosa ha svelato ad Angelica

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 24 novembre 2023) In queste sul sito del Grande Fratello è stato pubblicato un video inedito che riguarda dellefatte daadBaraldi suBrunetti. La giovane ha tirato un po’ le somme dei vari confronti che lei e il suo ex hanno avuto in questi giorni. Scopriamoha detto la ragazza. Le riflessionidisual GF Mentre erano a letto,Baraldi si sono lasciate andare ad un momento di confidenze al Grande Fratello. A parlare è stata per lo più la napoletana, la quale non è riuscita a trattenere l’entusiasmo per l’avvicinamento che c’è stato con il suo ex in questo periodo. La ragazza ha ...