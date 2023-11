Perché va difeso il diritto alla resistenza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023) C’è sempre un’ora per resistere. Laper difendere la terra è un. E Napoli è una delle patrie della. Nelle quattro giornate del 1943 fu la prima città d’Europa a liberarsi dall’occupazione nazifascista con una rivolta di popolo, con donne e bambini in prima fila. E fuarmata. Gli indigeni hannodi resistere contro la supremazia dei bianchi occupanti. Eppure a noi occidentali ci hanno mostrato gli indiani come i cattivi e i mostri. I neri hanno resistito contro i bianchi e debbono resistere ancora. Il popolo curdo hadi resistere, così come quello armeno e quello sahrawi. C’è però qualche eccezione. Nessuno, per esempio, ha messo in discussione ladel popolo ucraino, e i governi occidentali hanno ...