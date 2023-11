Perché si chiama Black Friday?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nel periodo autunnale che culmina tra la metà e la fine di novembre, veniamo ormai tutti sempre più bombardati da varie forme di pubblicità in televisione, su internet, via e-mail, inneggianti al “”, giorno di offerte e sconti clamorosi. Sembra quasi che chi non faccia acquisti in questo venerdì nero sia quasi uno sprovveduto, che si lascia scappare deals impensabili in altri periodi dell’anno. Ma da dove deriva questo strano e un po’ lugubre termine, ormai entrato nell’uso comune anche dalle nostre parti? Come spiegato nel sito di History Channel, il primo uso conosciuto del termine “” è da ricollegarsi alla crisi finanziaria seguita al crollo del mercato dell’oro negli Stati Uniti il 24 settembre 1869. Due spregiudicati uomini d’affari, nonché speculatori finanziari, Jay Gould e Jim Fish, si ...