Perché Pechino elimina alcuni visti tra cui all’Italia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dal primo dicembre 2023 al 30 novembre 2024, le persone in possesso di passaporto ordinario italiano che andranno in Cina per attività imprenditoriali, turismo, visita a parenti e amici, e in transito per non più di 15 giorni potranno entrare senza visto. Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato che l’obiettivo di questa decisione è facilitare i servizi di mobilità dei cittadini cinesi e stranieri, e di favorire un’apertura di alto livello.ha precisato che la politica di esenzione dal visto unilaterale è un test, una sperimentazione. Riguarderà non solo l’Italia, ma anche i titolari di passaporto ordinario di Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Malesia. Sono tutti Paesi con cui la Cina ha interessi a mostrarsi amica e costruttiva. Nel caso italiano c’è la questione della Belt and Road Initiative (tra un mese il governo Meloni sarà chiamato a ...