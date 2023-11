Perché l’Italia non è un Paese per donne | dati alla mano

Leggi su facta.news

(Di venerdì 24 novembre 2023) di Anna Toniolo Sabato 18 novembre 2023 la Procura di Venezia ha annunciato di aver trovato, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, il corpo di Giulia Cecchettin, per il cui femminicidio è accusato l’ex partner, arrestato in Germania il 19 novembre. Tra il 1° gennaio e il 19 novembre 2023 sono state uccise 106, 87 di queste in ambito familiare e 55 da partner o ex partner. Come aveva sottolineato Maria Giuseppina Muratore, responsabile Istat del gruppo di lavoro sulla violenza di genere, in un precedente approfondimento pubblicato su Facta, ogni anno leuccise da partner o ex partner sono tra il 55 e il 60 per cento del totale, mentre per gli uomini questo dato è fisso al 3 per cento. Fonte: Servizio Analisi Criminale del ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della ...