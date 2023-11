Perché il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne | la storia delle sorelle Mirabal

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il 25si celebra lainternazionale per l’eliminazione dellaistituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Il periodo dedicato all’attivismoladi genere dura 16 giorni e si conclude il 10 dicembre con lainternazionale dei diritti umani. È stato stabilito questo giorno per ricordare il coraggio di tre– Patria, Maria Teresa e Minerva, soprannominate mariposas (farfalle) – che hanno combattuto per la libertà del loro paese: la Repubblica Dominicana. Durante gli anni ’40 e ’50, il paese era governato dalla dittatura del generale Rafael Trujilo e ledecisero di denunciarne gli orrori e i crimini con ...