Per Giulia Cecchettin | facciamo rumore

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) Una settimana fa c’era ancora la speranza. Sette giorni fa gli elicotteri volavano a bassa quota sopra il tetto di casa mia, e nella mia testa si faceva strada la paura chepotesse non fare più ritorno a casa, che le braccia di Gino rimassero vuote della sua presenza, per sempre. Eppure nei meandri più reconditi del mio cervello, o, forse, del mio cuore, ho continuato a sperare, ho continuato a credere che non si avverasse quel tragico epilogo che tutti sospettavamo fin dalle prime ore della scomparsa. Il ritrovamento del corpo diha segnato un punto di non ritorno non solo nella vita dei suoi familiari, ma anche nell’anima di milioni di Italiani che hanno seguito con apprensione gli appelli, le ricostruzioni, i post, ma, soprattutto hanno imparato a riconoscere il sorriso di quella piccola giovane donna, così grande e dolce, da far ...